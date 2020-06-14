На Донбассе погиб украинский военный

В субботу, 13 июня, вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще двое - получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону наших позиций 50 снарядов.

Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских жителей.

Три раза в течение суток агрессор вел огонь по защитникам Крымского, применив при этом минометы калибров 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Аналогичные виды минометов и крупнокалиберные пулеметы российские наемники задействовали на подступах к Попасной.

Также из минометов калибра 120 мм враг открывал огонь у Троицкого и Новозвановки, а по защитникам Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Екатериновкой противник для обстрелов применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" опорные пункты украинских защитников неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки агрессор обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 12 июня боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 12 раз. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.