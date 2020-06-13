Пробное ВНО можно будет пройти дома

Тестовые тетради и бланки ответов будут опубликованы на сайте Центра оценивания.

Украинский центр оценивания качества образования предложил пройти пробное внешнее оценивание дома. Об этом говорится на сайте Центра.

Чтобы пройти тестирование по украинскому языку и литературе, необходимо 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов. Выполнить задание тестовой тетради и до 19 июня внести ответы в сервис определения результатов.

Тестирование по выбранному предмету можно пройти таким же образом, зайдя на свою информационную страницу 17 июня в 11:00. Ответы также необходимо внести до 19 июня.

Результаты тестирования можно будет увидеть на информационной странице каждого участника.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня ", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов сообщил что, согласно информации, которую он получил из нескольких не связанных между собой источников, власти намерены вообще отменить внешнее независимое оценивание.