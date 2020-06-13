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В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков

Три больницы без электроснабжения.

12 июня на Днепр обрушилась непогода с сильным ветром и ливнем. За 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

Фото: nashemisto.dp.ua

Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко.

"Пятьдесят семь упавших деревьев. Из-за этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения Горсвета. Три больницы без электроснабжения. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", - написал он в Facebook.

Фото: 34.ua

Фото: 34.ua
Фото: 34.ua

Фото: 34.ua

Также по информации чиновника, упавшие деревья повредили семь транспортных средств.

Накануне сообщалось, что 11 июня во Львове прошел сильный ливень с градом и молниями, в результате чего были затоплены улицы города. В Брюховичах жертвой непогоды стала 28-летняя женщина.

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