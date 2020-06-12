На КПВВ "Марьинка" умер мужчина, который не смог попасть домой в Донецк

В ночь на 12 июня у контрольного пункта выезда-въезда в Марьинке скончался мужчина 1961 года рождения.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Сообщается, что мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения пытался снова воссоединиться со своей семьей в оккупированном Донецке. С 10 июня, после того, как Украина возобновила работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Но КПВВ со стороны оккупированных территорий не работали.

Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся на автобусную остановку у КПВВ с надеждой на следующий день попасть на контролируемую "ДНР" территорию. Через несколько часов мужчина умер от сердечного приступа.

"Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о настоятельной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пересекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения по передвижению, связанные с COVID-19. Мы призываем все вовлеченные стороны по обе стороны линии соприкосновения способствовать ее пересечению по гуманитарным основаниям. Это было невозможно в течение последних трех месяцев, и тысячи гражданских лиц пострадали из-за этого", - отмечается в сообщении.

Также в Миссии ООН по правам человека призвали все вовлеченные стороны согласовать поэтапный подход к полному восстановлению связей в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а также согласовать этот подход по обе стороны линии соприкосновения и четко сообщить об этом людям.

Накануне сообщалось, что боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе.

10 июня в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили о частичном восстановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.