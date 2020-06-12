Полицейские камеры зафиксировали нарушителя, который разогнался на трассе до 237 км/ч

За прошедшие сутки камеры зафиксировали 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Об этом сообщает патрульная полиция в фейсбуке.

Отмечается, что "рекордная" скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/ч. на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч. А также у авто Audi A6 ДНЗ АВ550*** - 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

При этом отмечается, что один и тот же автомобиль - Skoda Fabia - с номерным знаком ВО 357*** нарушал скоростной режим 10 раз за вчерашний день.

Напомним, американские радары TruCam начали работать на дорогах 8 октября прошлого года в тестовом режиме и 15 октября - в полноценном. В первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима. А за неполный месяц использования TruCAM - 8 тыс. нарушений скорости.

1 июня, в первый в киеве за неполные сутки работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали более 35 тыс. нарушений. "Лидер гонки" - Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч.