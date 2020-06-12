​В Сумской области военный-доброволец покончил с собой, взорвав боевую гранату

В Сумской области полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Происшествие произошло 12 июня ночью, в 01:20, в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство Краснопольского отделения полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Правоохранители установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно, подорвал гранату сам. Как версию произошедшего следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой. Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет - с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату после замечания об отсутствии маски.