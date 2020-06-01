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В Киеве из окна больницы выпала санитарка

Женщина погибла на месте.

В Киеве из окна больницы выпала санитарка
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В Киеве из окна больницы №9  выпала санитарка, она погибла на месте.

Об этом сообщает "Муниципальная охрана" в фейсбуке.

Трагедия произошла 1 июня около 6:00.

"К дежурному наряду обратился вахтер. Сообщил, что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории обнаружено тело санитарки. Предварительно установлено, что выпала она из окна пятого этажа", - говорится в сообщении.

Медики оказывали женщине необходимую помощь, но она скончалась от полученных травм. На месте работают правоохранители. Причина падения пока неизвестна.

Как известно, больница №9 занимается лечением больных коронавирусом.

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