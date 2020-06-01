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​Возле Рады прошла акция против пересмотра языкового закона

Разумкову предложили "сушить лапти" и ехать в Ростов.

Фото: Lb.ua

В понедельник возле Верховной Рады прошла акция против пересмотра языкового закона, сообщает корреспондент LB.ua.

Около 30 человек собрались у здания парламента в связи с высказыванием спикера Дмитрия Разумкова, который в интервью "Главкому" заявил о необходимости внести изменения в закон о языке.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Активисты, которых возмутили слова Разумкова, принесли под Раду "российские лапти". Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Наш язык - наше оружие", "Займитесь делом, а не языком", "Разумкова - на Ростов", "Не уважаешь язык - езжай в Ростов", "Разумков, суши лапти".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Верховная Рада приняла его в апреле 2019 года. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

В декабре 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке.

В то же время Венецианская комиссия признала чрезвычайную сложность, деликатность и проблемность языковой политики в Украине, "особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

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