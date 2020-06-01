​Рада рассмотрит программу деятельности Кабмина и заслушает Авакова

Верховная Рада на этой пленарной неделе рассмотрит программу деятельности правительства Дениса Шмигаля, а в пятницу заслушает министра внутренних дел Арсена Авакова по событиям в Кагарлыке и Броварах.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"У нас большой перечень вопросов повестки дня. Надеюсь, мы достаточно быстро и эффективно их рассмотрим на пленарных заседаниях. На этой неделе у нас вынесен вопрос по борьбе с организованной преступностью. Это так называемый закон «о ворах». Также есть вопрос программы деятельности правительства. На этой неделе она также будет рассмотрена. Были озвучены позиции комитетов Верховной Рады. Думаю, что это позволит эффективно продолжить совместную работу с Кабинетом министров", - заявил он.

В то же время заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил заслушать презентацию программы деятельности правительства в четверг. Он также внес предложение работать в "полукарантинном" режиме без вечерних заседаний. Корниенко предложил в пятницу, во время часа вопросов к правительству, заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова "по ситуации в Броварах, в Кагарлыке и этическому поведению правоохранителей там".

"Возможно, министр доложит об обстоятельствах гибели нашего коллеги, депутата Давиденко. Есть много вопросов. Думаю, как всегда, профессионально министр даст ответы", - сказал Корниенко.

Напомним, более десяти парламентских комитетов отклонили программу деятельности правительства Дениса Шмигаля с рекомендацией ее доработать. Результативное голосование за программу деятельности правительства в сессионном зале предоставляет годичный иммунитет правительству от отставки.