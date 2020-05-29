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В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)

Конфликт произошел между группировками, которые "крышуют" пассажирские перевозки в маршрутках. 

Фото: twitter.com/AvakovArsen

В Броварах Киевской области произошла стрельба, правоохранители задержали 10 вооруженных человек. Пострадали три человека - они ранены из травматического оружия. 

По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Информация о стрельбе поступила правоохранителям около 7:15 утра 29 мая. Прибывшие полицейские задержали 10 человек, их доставили в Броварское отделение полиции.

"Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все участники, обстоятельства и причины инцидента", - говорится в сообщении. 

Открыто уголовное производство по статье за хулиганство. 

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с места происшествия в Twitter. Он сообщил, что продолжаются массовые задержания.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило", - написал он. 

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook добавил, что стрельба произошла между группировками, которые "крышуют" перевозки маршруток.

Задержанный
Фото: Facebook Антон Геращенко
Задержанный

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - сообщил Геращенко.

Задержанный
Фото: Facebook Антон Геращенко
Задержанный

Обновление. Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что к конфликту привело нежелание областной власти прислушиваться к мнению города.

"Все междугородные маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook/Ігор Сапожко

Фото: facebook/Ігор Сапожко

Фото: facebook/Ігор Сапожко

Фото: facebook/Ігор Сапожко

Фото: facebook/Ігор Сапожко

Обновление 13:32. Полиция ввела спецоперацию в Киевской области и разыскивает пять машин, на которых могли скрыться с места происшествия злоумышленники. 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, что вечером во вторник, 26 мая, на Печерске в Киеве неизвестные устроили стрельбу. 37-летний потерпевший с огнестрельным ранением госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Позднее выяснилось, что покушение было совершено на гражданина Черногории, который находился в международном розыске как один из лидеров картеля, поставляющего наркотики в страны Европы. Нападавших задержали в Одессе. 

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