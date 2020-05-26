На столичном Печерске произошла стрельба, ранен 37-летний мужчина

Вечером во вторник, 26 мая, на Печерске в Киеве неизвестные устроили стрельбу. 37-летний потерпевший с огнестрельным ранением госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Об этом информирует полиция Киева.

"Сегодня в 18:20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.