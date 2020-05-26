Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа

Пока для пассажиров обязателен масочный режим.

За первый день работы после карантина Киевский метрополитен перевез 310 000 пассажиров. Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Густелев, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Это почти в пять раз меньше обычного пассажиропотока - на портале столичного метрополитена говорится, что ежедневно услугами "подземки" пользуются 1,5 млн пассажиров.

Густелев подчеркнул, что все пассажиры пока обязаны находиться в метрополитене в масках или респираторах, также рекомендуется использовать перчатки, соблюдать режим социального дистанцирования и оплачивать проезд бесконтактно.

Перед каждым рейсом поезда проходят дезинфекцию, дезинфицируются все пассажирские зоны (ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни эскалаторов, вестибюли и платформы станций). На платформах нанесена специальная разметка для соблюдения пассажирами дистанции.

Также на станциях метро разместили информационные материалы относительно мер безопасности для сдерживания распространения коронавируса.

Напомним, 25 мая Киевский метрополитен возобновил пассажирские перевозки спустя почти два месяца карантина из-за коронавируса. Метро было закрыто для пассажиров с 17 марта.

13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".

В Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

23 мая Киев принял решение возобновить работу общественного транспорта. Наземный общественный транспорт в столице начал работать с 12:00 23 мая.

После этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение зависело от показателя инцидентности заболеваемости коронавирусом.