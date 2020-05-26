Во Львовской области жители села Брюховичи, а также нескольких соседних поселков, перекрыли движение транспорта на международной трассе Львов-Краковец в селе Подрясное с требованием создать отдельную территориальную общину.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Акция продолжалась около трех часов. На месте присутствовали полицейские.

Протестующие требовали разрешить создать Брюховицкую ОТГ, которая не предусмотрена проектом перспективного плана.

Отметим, что поданный Львовской облгосадминистрацией перспективный план области, который предусматривает создание Львовской ОТГ в составе девяти сельских и поселковых советов, Дублян и Винников, планировали утвердить на заседании Кабмина 20 мая, но в последний момент его сняли с рассмотрения.

Накануне окончательного принятия решения мэр Львова Андрей Садовый и его заместитель Любомир Зубач заявляли о том, что в Киеве состоялось обсуждение "подковерный вариант" образования Львовской ОТГ, в частности, говорилось об отделении Винников и Брюховичей, которые уже есть в административном подчинении Львова. Поэтому горсовет обратился к правительству с просьбой не уменьшать территорию Львова.

В то же время на сайте Брюховицкого поселкового совета появилось обращение к правительству с просьбой согласовать создание отдельной ОТГ.

Напомним, поселок Брюховичи и город Винники находятся в административном подчинении Львовского горсовета и образование отдельных общин не обсуждалось в течение пяти лет реформы децентрализации, а возникло только сейчас. Ожидается, что окончательное решение правительства относительно перспективного плана образования общин Львовщины будет принято на заседании в среду, 27 мая.