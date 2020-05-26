В Институте Горшенина пройдет онлайн-круглый стол: "Изменит ли карантин качество обучения в украинских школах?"

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.

28 мая (в четверг) 2020 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится онлайн-круглый стол: «Образование после пандемии. Изменит ли карантин качество обучения в украинских школах?»

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Как украинские школы прошли стресс-тест дистанционного обучения? Анализ накопленного опыта: какие слабые места и неожиданные преимущества были обнаружены?

2. Насколько готовыми оказались украинские школьники и их семьи к обучению онлайн?

3. Проблемные места содержания школьного образования, получившие широкую огласку во время карантина: скандальный курс «Основы семьи», Медведи в Антарктиде», «Белорусы не славяне». Проведена ли работа над ошибками? Кто и как контролирует соответствие содержания учебников научным фактам и реальному положению вещей в современном мире?

4. Особенности прохождения ВНО и течения вступительной кампании в 2020 году.

5. Как будет организовано школьное обучение после карантина? Планируется ли дальнейшее освоение учителями и учениками онлайн-платформ, изменятся ли требования к организации учебного процесса в школах?

6. Будут ли внесены изменения в учебный план на 2020-2021 учебный год? Будет ли упрощена учебная программа, продлен учебный год на июнь, и т.д.?

7. Как идет образовательная реформа? Повлиял ли карантин на дальнейшие планы реформирования образования?

Участники круглого стола:

- Любомира Мандзий, и.о. Министра образования и науки Украины

- Сергей Бабак, народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций

- Оксана Макаренко, эксперт по вопросам школьного образования, соучредитель ОО «Родительский контроль» и ОО "СМАРТ ОБРАЗОВАНИЕ"

- Галина Ракицкая, учитель начальной школы СЗШ№258., г. Киев

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.