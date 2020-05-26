В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов - оборвалась часть накрывного покрытия.

Об этом сообщает "Киевавтодор" в фейсбуке.

"Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа”, - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Движение в направлении правого берега частично ограничено, из-за чего на дорогах образовались пробки.

Так, в направлении правого берега Киева стоят в пробках Северный мост, мост Патона, Южный мост, мост Метро и Дарницкий мост.

На правом берегу пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Борщаговской и на Большой окружной. На левом берегу - на проспекте Романа Шухевича, Броварском и Соборности, а также Дарницком шоссе.

Напомним, на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги. Он также отметил, что намерен найти $3 млрд на программу по восстановлению мостов по всей стране.