Ему грозит административная и уголовная ответственность.

Полицейские Киевской области объявили подозрение автомеханику, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и попал в аварию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

"40-летний работник одного из СТО в с. Петропавловская Борщаговка, получив автомобиль с ключами для ремонтных работ, решил воспользоваться им в своих целях. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поехал на чужом транспортном средстве по своим делам. По дороге нетрезвый водитель стал причиной аварии", - говорится в сообщении.

Во время оформления ДТП, полицейские установили, что автомеханик незаконно завладел автомобилем.

Сейчас машина находится на штрафплощадке.

За вождение в нетрезвом состоянии на водителя составили админпротокол по ст. 130 КУоАП, а также по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему также объявили о подозрении по ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве механик СТО в Киеве взял покататься машину клиента и разбил три автомобиля.