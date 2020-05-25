Украина запустит в космос спутниковую разведку "Сокол", - глава Госкосмоса

Она может быть использована как для военных, так и для гражданских целей.

В ближайшие пять лет Украина планирует создать и запустить спутниковую разведывательную группировку "Сокол", в которую будут входить несколько аппаратов высокого, среднего и около среднего разрешения.

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.

"Это будет группировка дистанционного зондирования Земли. Она может быть использована как для военных, так и для гражданских целей (а это вопросы незаконной вырубки лесов, земельного кадастра, неконтролируемой добычи янтаря). При помощи наших спутников у нас в космосе появятся мглаза», и мы сможем оттуда видеть, что происходит как на украинской, так и на другой территории. И будем понимать, что нам нужно для решения тех или иных политических и экономических задач", - рассказал он.

По словам Усова, должна быть создана сервисная платформа, которую могут использовать разные госструктуры, министерства, бизнес. Глава Госкосмоса уверен, что это сэкономит десятки миллионов долларов для украинского бюджета.

"Для нас важно, чтобы эти спутники выступали для конечного потребителя как сервисы в рамках электронных платформ. Чтобы человек зашёл и получил ту информацию, которая ему нужна. Так, аграрий получит один набор сервисов, банкиры - другой, а военные - третий", - отметил он.

В то же время, Усов констатировал, что в ближайшие пять лет Украина не сможет разработать и поставить современную и эффективную систему противоспутниковой обороны.

"Потенциал есть, наработок и технологий в этой отрасли нет. Я тоже, кстати, этот вопрос поднимал среди наших предприятий: на каком уровне у нас разработки по противоспутниковой обороне? В течение этих пяти лет мы не сможем произвести необходимую систему наведения. Этот проект нужно закладывать в следующую космическую программу", - пояснил он.

Напомним, ранее Российская Федерация испытала новую систему противоспутниковой обороны PL-19 Nudol. По данным американской разведки, это было уже седьмое по счету испытание российской противоспутниковой системы. В 2018 году Россия провела два испытания.

PL-19 Nudol нацелена на уничтожение коммуникационных и навигационных спутников на низкой околоземной орбите, сообщал телеканал CNBC.