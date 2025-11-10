Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

У Польщі перенесли запуск військових супутників

Нові військові супутники запускаються в рамках двох програм – MikroSAR та PIAST.

У Польщі перенесли запуск військових супутників
Ілюстративне фото
Фото: Iceye

У Польщі запуск військових супутників перенесли на 22 листопада. Про це повідомили у Генеральному Штабі Війська Польського, інформує Polsat.

Компанія SpaceX, яка відповідає за запуск супутників у рамках місії Transporter-15, повідомила польську сторону про зміну дати. Наразі інформації про причини зміни дати немає.

Запуск супутників є частиною модернізації Збройних сил Польщі. Польща раніше використовувала лише обладнання від союзників, насамперед італійську програму радіолокаційних супутників COSMO-SkyMed.

Нові військові супутники запускаються в рамках двох програм – MikroSAR та PIAST.

У межах MicroSAR є три супутники SAR, призначені для спостереження за Землею. Обладнання розробила компанія ICEYE, а наземний компонент та супутникова антена – Wojskowe Zakłady Łączności No. 1. Контракт був ініційований Агентством озброєння у травні цього року та коштує понад 800 мільйонів злотих (приблизно 220 млн доларів США). 

Місія Transporter-15 запустить перший із трьох супутників у цій програмі.

PIAST – це програма, яка має розпочатися у 2021 році. Вона фінансується Національним центром досліджень та розробок. За її реалізацію відповідає консорціум компаній та дослідницьких установ. Планується запуск трьох оптоелектронних наносупутників для розвідки зображень на загальну суму 70 мільйонів злотих (19 млн доларів). 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies