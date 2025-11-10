У Польщі перенесли запуск військових супутників

Нові військові супутники запускаються в рамках двох програм – MikroSAR та PIAST.

У Польщі запуск військових супутників перенесли на 22 листопада. Про це повідомили у Генеральному Штабі Війська Польського, інформує Polsat.

Компанія SpaceX, яка відповідає за запуск супутників у рамках місії Transporter-15, повідомила польську сторону про зміну дати. Наразі інформації про причини зміни дати немає.

Запуск супутників є частиною модернізації Збройних сил Польщі. Польща раніше використовувала лише обладнання від союзників, насамперед італійську програму радіолокаційних супутників COSMO-SkyMed.

У межах MicroSAR є три супутники SAR, призначені для спостереження за Землею. Обладнання розробила компанія ICEYE, а наземний компонент та супутникова антена – Wojskowe Zakłady Łączności No. 1. Контракт був ініційований Агентством озброєння у травні цього року та коштує понад 800 мільйонів злотих (приблизно 220 млн доларів США).

Місія Transporter-15 запустить перший із трьох супутників у цій програмі.

PIAST – це програма, яка має розпочатися у 2021 році. Вона фінансується Національним центром досліджень та розробок. За її реалізацію відповідає консорціум компаній та дослідницьких установ. Планується запуск трьох оптоелектронних наносупутників для розвідки зображень на загальну суму 70 мільйонів злотих (19 млн доларів).