Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Про оборону Покровська-Мирнограда
Сенат США остаточно погодив завершення шатдауну - справа за Палатою представників

Уряд має повноцінно запрацювати вже цього тижня.

Сенат США остаточно погодив завершення шатдауну - справа за Палатою представників
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Американські сенатори провели фінальне голосування за законопроєкт, який розблоковує фінансування для уряду та припиняє найдовший в історії країни період шатдауну.

Як пише Associated Press, результати повторили розподіл голосів під час попереднього схвалення - 60 сенаторів підтримали документ, 40 були проти. 8 демократів порушили вказівки партійних лідерів та доєдналися до республіканців.

Тепер для остаточного відновлення роботи уряду потрібне рішення Палати представників, де, на відміну від Сенату, достатньо простої більшості. Тож очікується, що республіканці не матимуть проблем з позитивним рішенням. 

У конгресменів є 72 години на те, щоб прибути до Вашингтона, проте спікер Майк Джонсон попросив їх поквапитися. 
