Сенат США остаточно погодив завершення шатдауну - справа за Палатою представників

Уряд має повноцінно запрацювати вже цього тижня.

Американські сенатори провели фінальне голосування за законопроєкт, який розблоковує фінансування для уряду та припиняє найдовший в історії країни період шатдауну.

Як пише Associated Press, результати повторили розподіл голосів під час попереднього схвалення - 60 сенаторів підтримали документ, 40 були проти. 8 демократів порушили вказівки партійних лідерів та доєдналися до республіканців.

Тепер для остаточного відновлення роботи уряду потрібне рішення Палати представників, де, на відміну від Сенату, достатньо простої більшості. Тож очікується, що республіканці не матимуть проблем з позитивним рішенням.

У конгресменів є 72 години на те, щоб прибути до Вашингтона, проте спікер Майк Джонсон попросив їх поквапитися.