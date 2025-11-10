До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
У Франції звільнили Ільнура Шагаєва, якого раніше затримали за запитом Росії

Громадянина України затримали ще 20 травня.

Рефат Чубаров
Фото: Макс Требухов

Рішенням Вищого апеляційного суду Франції звільнено громадянина України Ільнура Шагаєва, якого затримали 20 травня 2025 року у місті Шербур. 

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Ті, хто стежив за розвитком цієї справи, знають, що причиною затримання Ільнура Шагаєва став запит каральних органів Російської Федерації до Інтерполу зі стандартним, добре відомим звинуваченням, яке російські спецслужби зазвичай висувають кримським татарам - “тероризм”, - написав Чубаров.

Глава Меджлісу наголосив, що всі “докази” РФ проти Ільнура Шагаєва ґрунтувалися виключно на свідченнях, вибитих під тортурами у затриманих осіб у тимчасово окупованому Криму.

Захистити права Ільнура Шагаєва допомогли Меджліс кримськотатарського народу, МЗС України та посольство України у Франції.

“Вищий апеляційний суд Франції визнав, що дії правоохоронних органів Франції щодо Ільнура Шагаєва в окремих, але суттєвих аспектах, порушували чинні норми національного законодавства”, - зазначив Рефат Чубаров.

Він додав, що Ільнура Шагаєва звільнили з депортаційного табору 22 жовтня, але він зміг залишити Францію лише 7 листопада, після завершення всіх процедур і оформлення необхідних документів.

Ільнур Шагаєв вже прибув до Ірландії, де на нього чекала його сім’я - дружина та троє неповнолітніх дітей.
