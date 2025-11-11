У Сербії протестують проти закону, що прискорює будівництво комплексу зятя Трампа

Протестувальники обурені як рішенням парламенту, так і символічним значенням місця.

акція протесту у Белграді, Сербія, 11 листопада 2025 року

Тисячі людей вийшли 11 листопада на протест у Белграді проти нового закону, який пришвидшує перетворення колишньої штаб-квартири югославської армії на розкішний житлово-офісний комплекс, пише Reuters.

Проєкт реалізує інвестиційна компанія Affinity Global Development, заснована Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Закон, ухвалений парламентом Сербії минулого тижня, спрощує адміністративні процедури для забудови об’єкта, що належить державі. Компанія Кушнера отримала 99-річну оренду на територію, де планує звести готель, житлові будинки, магазини й офіси.

Протестувальники обурені як рішенням, так і символічним значенням місця. Будівлі комплексу були зруйновані під час бомбардувань НАТО у 1999 році і для багатьох сербів залишаються пам’ятником загиблим і зразком модерністської архітектури доби Югославії.

Колишній начальник Генштабу Сербії і нинішній лідер опозиційної партії Srbija Centar Здравко Понуш звинуватив президента у спробі «корумпувати Трампа».

Попри протести, у листопаді минулого року уряд Александра Вучича позбавив колишній військовий комплекс статусу об’єкта культурної спадщини, що відкрило шлях до забудови.