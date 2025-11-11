До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
У Румунії екскандидата у президенти Джорджеску судять за пропаганду фашизму

Він часто схвалював ідеї фашизму у своїх інтерв’ю, публікаціях у соцмережах і публічних виступах.

У Румунії екскандидата у президенти Джорджеску судять за пропаганду фашизму
Келін Джорджеску
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea

У Бухаресті розпочався судовий процес проти колишнього кандидата у президенти Румунії Калінa Джорджеску, якого звинувачують у поширенні фашистської пропаганди, ідеться на порталі Balkan Insight.

Прокурори стверджують, що між червнем 2020 року і травнем 2025-го політик неодноразово схвалював ідеї фашизму у своїх інтерв’ю, публікаціях у соцмережах і публічних виступах. Його також обвинувачують у вихвалянні історичних діячів, пов’язаних із фашизмом, зокрема, маршала Іона Антонеску — керівника румунського уряду часів Другої світової війни, якого було засуджено за воєнні злочини, та Корнеліу Зелеа Кодряну, засновника організації «Легіон Архангела Михаїла».

Ця організація поєднувала радикальний націоналізм, антисемітизм, релігійний містицизм і авторитаризм. У 1930-х роках вона мала значний вплив і стала відомою через політичні вбивства та погроми, доки її не заборонили у 1941 році.

Якщо Джорджеску визнають винним, йому загрожує від трьох місяців до трьох років позбавлення волі. Покарання можуть посилити через систематичний характер правопорушення.

Політик заперечує звинувачення. Після засідання він заявив, що судова система нібито перебуває під контролем влади і що «свободу слова у нас забрали».
