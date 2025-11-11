​ЄС не бачить Придністров’я перешкодою вступу Молдови до блоку

"Ваш уряд має працювати в Придністровському регіоні, щоб забезпечити його зближення з рештою країни", - вважає єврокомісарка Кос.

Євросоюз вважає Молдову єдиною державою і підтримуватиме інтеграцію Придністровського регіону, щоб він не став перешкодою на шляху до членства у блоці.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Teleradio-Moldova.

«Єврокомісія бачить Республіку Молдова як цілісну країну, один територіальний простір. Саме так ви станете членом Європейського Союзу. Ваш уряд має працювати в Придністровському регіоні, щоб забезпечити його зближення з рештою країни як частини Молдови, яка приєднається до ЄС. Ми будемо допомагати вам у цьому процесі», — сказала Кос.

Вона наголосила, що ЄС має досвід у вирішенні складних ситуацій у державах-кандидатах.

«У минулому Європейський Союз уже знаходив рішення для багатьох складних проблем, і я переконана, що ми зможемо зробити це і щодо Придністровського регіону. Ми знайдемо рішення, щоб ця ситуація не стала перешкодою для вступу вашої країни до Євросоюзу», — заявила єврокомісарка.