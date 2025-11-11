Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
ГоловнаСвіт

​ЄС не бачить Придністров’я перешкодою вступу Молдови до блоку

"Ваш уряд має працювати в Придністровському регіоні, щоб забезпечити його зближення з рештою країни", - вважає єврокомісарка Кос.

​ЄС не бачить Придністров’я перешкодою вступу Молдови до блоку
єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос
Фото: Facebook/Marta Kos

Євросоюз вважає Молдову єдиною державою і підтримуватиме інтеграцію Придністровського регіону, щоб він не став перешкодою на шляху до членства у блоці. 

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Teleradio-Moldova.

«Єврокомісія бачить Республіку Молдова як цілісну країну, один територіальний простір. Саме так ви станете членом Європейського Союзу. Ваш уряд має працювати в Придністровському регіоні, щоб забезпечити його зближення з рештою країни як частини Молдови, яка приєднається до ЄС. Ми будемо допомагати вам у цьому процесі», — сказала Кос.

Вона наголосила, що ЄС має досвід у вирішенні складних ситуацій у державах-кандидатах.

«У минулому Європейський Союз уже знаходив рішення для багатьох складних проблем, і я переконана, що ми зможемо зробити це і щодо Придністровського регіону. Ми знайдемо рішення, щоб ця ситуація не стала перешкодою для вступу вашої країни до Євросоюзу», — заявила єврокомісарка.

  • Нещодавно Європейська комісія заявила, що мета Молдови приєднатися до Європейського Союзу до 2028 року є досяжною, якщо країна активізує темп реформ.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies