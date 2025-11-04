Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Єврокомісія: Молдова може вступити до ЄС до 2028 року

Це за умови, якщо країна прискорить реформи.

Єврокомісія: Молдова може вступити до ЄС до 2028 року
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія заявила, що мета Молдови приєднатися до Європейського Союзу до 2028 року є досяжною, якщо країна активізує темп реформ. 

Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії про перспективи розширення, опублікованому 4 листопада, пише Newsmaker.

У документі зазначено, що Молдова виконала умови для відкриття трьох із шести кластерів переговорів — «Основи», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини». Єврокомісія очікує, що до кінця року країна завершить підготовку до відкриття решти трьох блоків.

«Уряд Молдови визначив свою мету — завершити переговори про вступ до 2028 року. Єврокомісія готова підтримати цю ціль. Вона амбітна, але реалістична, якщо Молдова прискорить реформи», — наголошується у звіті.

  • Як відомо, Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС одночасно з Україною — 23 червня 2022 року, а в грудні 2023-го Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори з обома державами. 
  • Переговорний процес охоплює 33 глави європейського законодавства, згруповані у шість тематичних блоків, серед яких ключовими є «судова система і верховенство права» та «правосуддя, свобода і безпека».
  • Тим часом Єврокомісія вважає Україну готовою відкрити три переговорні кластери 1, 2 і 6.
﻿
