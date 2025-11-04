Єврокомісія: Молдова може вступити до ЄС до 2028 року

Це за умови, якщо країна прискорить реформи.

Європейська комісія заявила, що мета Молдови приєднатися до Європейського Союзу до 2028 року є досяжною, якщо країна активізує темп реформ.

Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії про перспективи розширення, опублікованому 4 листопада, пише Newsmaker.

У документі зазначено, що Молдова виконала умови для відкриття трьох із шести кластерів переговорів — «Основи», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини». Єврокомісія очікує, що до кінця року країна завершить підготовку до відкриття решти трьох блоків.

«Уряд Молдови визначив свою мету — завершити переговори про вступ до 2028 року. Єврокомісія готова підтримати цю ціль. Вона амбітна, але реалістична, якщо Молдова прискорить реформи», — наголошується у звіті.