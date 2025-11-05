Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Анджеліна Джолі відвідала Херсон з гуманітарної місією

Амбасадорка ЮНІСЕФ відвідала медзаклади, поспілкувалася із персоналом та волонтерами.

Анджеліна Джолі у Херсоні
Фото: Суспільне. Херсон

Американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до Херсона. 

Інформацію про візит Анджеліни Джолі підтвердили Суспільному джерела у місцевій владі.

За попередніми даними, акторка приїхала у Херсон з гуманітарної місією. Під час перебування у місті Джолі відвідала медичні заклади, поспілкувалася з медичним персоналом, волонтерами та представниками громадських організацій.

Метою поїздки стало ознайомлення з умовами життя місцевих мешканців, які постраждали від війни, та підтримка гуманітарних ініціатив у регіоні.

  • Анджеліна Джолі вже не вперше демонструє підтримку Україні — у 2022 році вона відвідувала Львів, де зустрілася з вимушеними переселенцями і провідала дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.
