Анджеліна Джолі відвідала Херсон з гуманітарної місією

Американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до Херсона.
Інформацію про візит Анджеліни Джолі підтвердили Суспільному джерела у місцевій владі.
За попередніми даними, акторка приїхала у Херсон з гуманітарної місією. Під час перебування у місті Джолі відвідала медичні заклади, поспілкувалася з медичним персоналом, волонтерами та представниками громадських організацій.
Метою поїздки стало ознайомлення з умовами життя місцевих мешканців, які постраждали від війни, та підтримка гуманітарних ініціатив у регіоні.
- Анджеліна Джолі вже не вперше демонструє підтримку Україні — у 2022 році вона відвідувала Львів, де зустрілася з вимушеними переселенцями і провідала дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.