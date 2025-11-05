Анджеліна Джолі відвідала Херсон з гуманітарної місією

Американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до Херсона.

Інформацію про візит Анджеліни Джолі підтвердили Суспільному джерела у місцевій владі.

За попередніми даними, акторка приїхала у Херсон з гуманітарної місією. Під час перебування у місті Джолі відвідала медичні заклади, поспілкувалася з медичним персоналом, волонтерами та представниками громадських організацій.

Метою поїздки стало ознайомлення з умовами життя місцевих мешканців, які постраждали від війни, та підтримка гуманітарних ініціатив у регіоні.