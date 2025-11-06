Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Верховний суд Болівії скасував тюремний вирок колишній тимчасовій президентці

Жанін Аньєс мають негайно звільнити, але на неї очікує політичний суд.

Верховний суд Болівії скасував тюремний вирок колишній тимчасовій президентці
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Болівії скасував 10-річний вирок про позбавлення волі, винесений колишній виконуючій обов'язки президента Жанін Аньєс у 2022 році, та наказав негайно звільнити її.

Про це повідомляє DW.

Газета La Razon написала, що голова суду Ромер Сауседо заявив, що вирок проти Аньєс було визнано недійсним, оскільки кримінальне законодавство, на якому він ґрунтувався, змінили ретроспективно.

За словами Сауседо, вирок скасували на основі “кількох аргументів” – рішення про скасування підтримали сім з дев'яти суддів. Він зазначив, що під час розгляду справи виявили порушення належної правової процедури в межах звичайної судової системи.

Рішення мало на меті гарантувати право на справедливий суд. Суд постановив, щоб Аньєс, яка перебуває у в'язниці понад чотири роки, – має постати перед політичним судом — як того вимагав її захист.

Детальніше про засудження Жанін Аньєс

У червні 2022 року Аньєс було засуджено за прийняття неконституційних рішень та порушення своїх обов'язків тимчасового президента.

Аньєс обійняла посаду президента після відставки лівого лідера Ево Моралеса під тиском військових та на тлі звинувачень у фальсифікації виборів у 2019 році.

Політична криза призвела до масових протестів, унаслідок яких загинули 37 осіб.

Моралес втік з країни, але зміг повернутися після того, як Луїс Арсе, провідний кандидат лівої партії MAS, переміг на президентських виборах у жовтні 2020 року.

  • На президентських виборах 2025 року, другий тур яких відбувся у жовтні, сенатор Родріго Пас Перейра здобув перемогу. Перейра, кандидат від Християнсько-демократичної партії, складе присягу президента в суботу, поклавши край майже 20-річному періодові лівих урядів Моралеса та Арсе і відкривши новий етап політичної турбулентності для Болівії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies