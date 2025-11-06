Верховний суд Болівії скасував тюремний вирок колишній тимчасовій президентці

Жанін Аньєс мають негайно звільнити, але на неї очікує політичний суд.

Верховний суд Болівії скасував 10-річний вирок про позбавлення волі, винесений колишній виконуючій обов'язки президента Жанін Аньєс у 2022 році, та наказав негайно звільнити її.

Про це повідомляє DW.

Газета La Razon написала, що голова суду Ромер Сауседо заявив, що вирок проти Аньєс було визнано недійсним, оскільки кримінальне законодавство, на якому він ґрунтувався, змінили ретроспективно.

За словами Сауседо, вирок скасували на основі “кількох аргументів” – рішення про скасування підтримали сім з дев'яти суддів. Він зазначив, що під час розгляду справи виявили порушення належної правової процедури в межах звичайної судової системи.

Рішення мало на меті гарантувати право на справедливий суд. Суд постановив, щоб Аньєс, яка перебуває у в'язниці понад чотири роки, – має постати перед політичним судом — як того вимагав її захист.

Детальніше про засудження Жанін Аньєс

У червні 2022 року Аньєс було засуджено за прийняття неконституційних рішень та порушення своїх обов'язків тимчасового президента.

Аньєс обійняла посаду президента після відставки лівого лідера Ево Моралеса під тиском військових та на тлі звинувачень у фальсифікації виборів у 2019 році.

Політична криза призвела до масових протестів, унаслідок яких загинули 37 осіб.

Моралес втік з країни, але зміг повернутися після того, як Луїс Арсе, провідний кандидат лівої партії MAS, переміг на президентських виборах у жовтні 2020 року.