«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

На президентських виборах у Болівії лідирує несподіваний кандидат

Керівний “Рух за соціалізм” (MAS) перебуває на шляху до найбільшої поразки на виборах за останнє покоління.

На президентських виборах у Болівії лідирує несподіваний кандидат
Родріго Пас лідирує на президентських виборах у Болівії
Фото: EPA/UPG

Сенатор-центрист Родріго Пас лідирує на президентських виборах у Болівії. 

Про це пише Reuters з посиланням на попередні офіційні результати, які показали, що керівний “Рух за соціалізм” (MAS) перебуває на шляху до найбільшої поразки на виборах за останнє покоління.

Пас із Християнсько-демократичної партії набрав 32,18% голосів, тоді як Едуардо дель Кастільйо з MAS набрав лише 3,16%, згідно з попередніми результатами, опублікованими Виборчим трибуналом у неділю ввечері.

Колишній президент-консерватор Хорхе “Туто” Кірога з коаліції “Альянсу” посів друге місце із 26,94% голосів.

“Болівія вимагає не просто зміни уряду, вона вимагає зміни політичної системи. Це початок великої перемоги, великих перетворень”, ‒ заявив Пас у своїй промові. 

Президент Луїс Арсе, що йде посади, опублікував оптимістичну заяву, визнаючи результати виборів. “Демократія перемогла”, ‒ заявив він.

Підраховано понад 91% бюлетенів.

Якщо жоден кандидат у президенти не отримає понад 40% голосів з перевагою в 10 пунктів, результат виборів буде вирішено у другому турі 19 жовтня. Остаточні офіційні результати будуть оголошені протягом семи днів.

Високі результати Паса здивували аналітиків. Опитування громадської думки показали, що сенатор, маючи приблизно 10% підтримки, значно відстає від Кіроги та правоцентристського кандидата Самуеля Дорії Медіни з коаліції Unidad Alliance. 

Недільні загальні вибори були затьмарені інфляцією, яка досягла максимуму за чотири десятиліття.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies