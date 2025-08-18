На президентських виборах у Болівії лідирує несподіваний кандидат

Керівний “Рух за соціалізм” (MAS) перебуває на шляху до найбільшої поразки на виборах за останнє покоління.

Родріго Пас лідирує на президентських виборах у Болівії

Сенатор-центрист Родріго Пас лідирує на президентських виборах у Болівії.

Про це пише Reuters з посиланням на попередні офіційні результати, які показали, що керівний “Рух за соціалізм” (MAS) перебуває на шляху до найбільшої поразки на виборах за останнє покоління.

Пас із Християнсько-демократичної партії набрав 32,18% голосів, тоді як Едуардо дель Кастільйо з MAS набрав лише 3,16%, згідно з попередніми результатами, опублікованими Виборчим трибуналом у неділю ввечері.

Колишній президент-консерватор Хорхе “Туто” Кірога з коаліції “Альянсу” посів друге місце із 26,94% голосів.

“Болівія вимагає не просто зміни уряду, вона вимагає зміни політичної системи. Це початок великої перемоги, великих перетворень”, ‒ заявив Пас у своїй промові.

Президент Луїс Арсе, що йде посади, опублікував оптимістичну заяву, визнаючи результати виборів. “Демократія перемогла”, ‒ заявив він.

Підраховано понад 91% бюлетенів.

Якщо жоден кандидат у президенти не отримає понад 40% голосів з перевагою в 10 пунктів, результат виборів буде вирішено у другому турі 19 жовтня. Остаточні офіційні результати будуть оголошені протягом семи днів.

Високі результати Паса здивували аналітиків. Опитування громадської думки показали, що сенатор, маючи приблизно 10% підтримки, значно відстає від Кіроги та правоцентристського кандидата Самуеля Дорії Медіни з коаліції Unidad Alliance.

Недільні загальні вибори були затьмарені інфляцією, яка досягла максимуму за чотири десятиліття.