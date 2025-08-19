Європейські лідери порівняли вимогу Росії щодо Донбасу з проханням до США здати рідний штат Трампа - Флориду, - WSJ

Під час зустрічі в Вашиингтоні європейські лідери, ілюструючи главі Білого дому масштаб територіальних втрат Києва, порівняли вимогу Росії віддати їй Донбас із проханням до США віддати рідний штат Дональда Трампа - Флориду.
Про це пише The Wall Street Journal.
"Російська вимога до України відмовитися від частин Донбасу, просто для ілюстрації масштабу, буде порівнянна з проханням до Сполучених Штатів відмовитися від Флориди", – заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Під час закритої зустрічі президент Фінляндії Александер Стубб назвав східноукраїнські міста Краматорськ та Слов'янськ "бастіоном проти гунів". За словами чиновників, цей опис, схоже, вразив Трампа.
- Після зустрічі з Владіміром Путіним на Алясці Трамп повідомив Зеленському та європейським лідерам, що в обмін на "перемир'я" Путін хоче отримати від України весь Донбас, просить гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також - безпеки для російських православних церков.
- Видання Fox News писало, що президент США закликав Зеленського прийняти пропозицію Путіна. Однак, президент України неодноразово наголошував, що його позиція щодо виводу військ з Донеччини та Луганщини - незмінна. Більше того, Росія може використати перемир'я для накопичування сил та зброї для нового наступу, а Донбас використовувати як плацдарм.