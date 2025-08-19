З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Європейські лідери порівняли вимогу Росії щодо Донбасу з проханням до США здати рідний штат Трампа - Флориду, - WSJ

Президент Фінляндії Стубб назвав Краматорськ та Слов'янськ "бастіоном проти гунів". 

Європейські лідери порівняли вимогу Росії щодо Донбасу з проханням до США здати рідний штат Трампа - Флориду, - WSJ
Зустріч у Білому домі 18 серпня
Фото: Еммануель Макрон/X

Під час зустрічі в Вашиингтоні європейські лідери, ілюструючи главі Білого дому масштаб територіальних втрат Києва, порівняли вимогу Росії віддати їй Донбас із проханням до США віддати рідний штат Дональда Трампа - Флориду.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Російська вимога до України відмовитися від частин Донбасу, просто для ілюстрації масштабу, буде порівнянна з проханням до Сполучених Штатів відмовитися від Флориди", – заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Під час закритої зустрічі президент Фінляндії Александер Стубб назвав східноукраїнські міста Краматорськ та Слов'янськ "бастіоном проти гунів". За словами чиновників, цей опис, схоже, вразив Трампа.
Теми: , , , , , , , , ,
