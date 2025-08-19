КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Трамп остаточно відкинув можливість відправки американських військ в Україну

«Ми можемо допомогти з координацією і, можливо, надати інші форми гарантій безпеки», - сказала речниця Білого дому.

речниця Білого дому Керолайт Левітт
Фото: скриншот відео

Президент США Дональд Трамп остаточно відкинув можливість відправки американських військ в Україну.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Керолайт Левітт, пише The Guardian.

На запитання про стан переговорів щодо гарантій безпеки для України та про «червоні лінії» США, Левітт сказала, що «американських військ в Україні не буде».

«Але ми можемо допомогти з координацією і, можливо, надати інші форми гарантій безпеки нашим європейським союзникам», — додала речниця.

За її словами, Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки координувати дії з Європою та продовжувати обговорювати ці питання з Україною і Росією.

  • Американський президент в етері каналу Fox заявляв, що США готові надати Україні допомогу в питанні оборони неба. При цьому країни Європи готові надати свої сухопутні війська. А ось Штати воліють зосередитися на повітряних операціях.
