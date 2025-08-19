«Ми можемо допомогти з координацією і, можливо, надати інші форми гарантій безпеки», - сказала речниця Білого дому.

Президент США Дональд Трамп остаточно відкинув можливість відправки американських військ в Україну.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Керолайт Левітт, пише The Guardian.

На запитання про стан переговорів щодо гарантій безпеки для України та про «червоні лінії» США, Левітт сказала, що «американських військ в Україні не буде».

«Але ми можемо допомогти з координацією і, можливо, надати інші форми гарантій безпеки нашим європейським союзникам», — додала речниця.

За її словами, Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки координувати дії з Європою та продовжувати обговорювати ці питання з Україною і Росією.