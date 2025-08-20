МЗС: Австрія надасть додаткових 2 мільйони євро для гуманітарної допомоги Україні

Федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер підтвердила рішення щодо надання додаткових 2 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонні переговори в Одесі з федеральною міністеркою європейських і міжнародних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер.

"Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну. Це ще раз доводить, що нам можна не лише допомагати, а й з нами можна вигідно торгувати та інвестувати. В Одесі це особливо відчутно – підприємницький дух формує унікальну енергетику цього міста", – зазначив Андрій Сибіга.

Глава МЗС подякував Австрії за лідерство у фінансових внесках до ініціативи Президента Зеленського "Зерно з України" та відзначив, що разом з анонсованими в березні додатковими 2 мільйонами євро загальна сума австрійської підтримки складе 9,6 мільйона євро.

Зі свого боку, Беата Майнль-Райзінгер оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових 2 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до Коаліції укриттів цивільного захисту.

Андрій Сибіга висловив вдячність пані міністру за ці важливі рішення.

Глава українського МЗС подякував Австрії, урядам австрійських федеральних земель та благодійним фундаціям за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у період з 2022 по 2024 роки.

"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти в цьому році. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти – це європейське майбутнє", – наголосив міністр.

Міністри також приділили особливу увагу подальшому залученню австрійської архітектурної школи до Одеси в контексті відбудови українського портового міста.

"Ми покладаємо великі сподівання на Австрію у повоєнному відновленні України. Важливу роль для Одеси має відіграти укладене в червні під час візиту Президента регіональне партнерство Одеської області з федеральною землею Верхня Австрія. В цьому місяці голови двох регіонів проведуть зустріч у Лінці, столиці Верхньої Австрії", – зазначив Андрій Сибіга.