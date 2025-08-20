Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції США проти суддів і заступників прокурора

Суд вважає ці санкції кричущим нападом на незалежність установи.

Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції США проти суддів і заступників прокурора
Міжнародний кримінальний суд
Фото: Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд (МКС) прокоментував нові санкції США проти суддів і заступників прокурора.

Про це повідомила пресслужба МКС.

“Ці санкції є кричущим нападом на незалежність неупередженої судової установи, яка діє за мандатом 125 держав-учасниць з усіх регіонів. Вони також є образою для держав-учасниць Суду, міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, та, перш за все, мільйонів невинних жертв у всьому світі”, - йдеться у повідомленні.

МКС наголосив, що твердо підтримує свій персонал та жертв неймовірних звірств, та продовжуватиме виконувати свій мандат без огляду на будь-які обмеження, тиск чи погрози.

Також суд закликав держави-учасниці та всіх, хто поділяє цінності людяності та верховенства права, “надавати тверду та послідовну підтримку Суду та його роботі, що здійснюється виключно в інтересах жертв міжнародних злочинів”.

Під санкції потрапили судді Кімберлі Прост (Канада) і Ніколя Гійо (Франція), а також заступники прокурора Нажат Шамім Хана (Фіджі) і Маме Мандіає Ніанг (Сенегал).
