Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

Загалом у цей період Китай імпортував вина з 60 країн. 

Китай у січні-липні цього року найбільше імпортував вино з Австралії, яка поставила йому цієї продукції на $366,5 млн.

Про це повідомляється в матеріалах Державного митного управління (ДТУ) КНР, передає "Інтерфакс-Україна".

За Австралією серед найбільших імпортерів Китаю слідують інші провідні світові виробники: Франція з поставленими обсягами на $242,8 млн, Чилі - на $88,4 млн та Італія - на $59,9 млн.

Замикає п'ятірку лідерів Іспанія, реалізувавши Китаю вина на $24,1 млн.

Загалом у цей період Китай імпортував вина з 60 країн порівняно з 50 рік тому.

Нагадаємо, що в квітні світовий рівень виробництва та споживання вина впав до 60-річного мінімуму
