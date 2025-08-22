FT: Маск пропонував Цукербергу долучитися до викупу OpenAI на $97 млрд

На початку року Ілон Маск намагався залучити Марка Цукерберга до своєї спроби отримати контроль над OpenAI вартістю майже 100 мільярдів доларів.

Про це пише Financial Times з посиланням на судові документи.

У відповідь на юридичний запит Маск повідомив OpenAI, що в лютому спілкувався з генеральним директором Meta про можливе сприяння фінансуванню угоди на суму 97,4 млрд доларів за розробника ChatGPT. Ні Цукерберг, ні Meta не підписали жодних зобов’язань.

Видання зазначає, що цей союз дуже різко контрастував би з конкурентними стосунками двох американських мільярдерів, які ще торік обговорювали “бій у клітці” після запуску Threads як конкурента X

Зараз Маск, Цукерберг та глава OpenAI Сем Альтман намагаються переманити ключових дослідників один у одного у перегонах за розробкою моделі ШІ нового покоління.

Маск є співзасновником OpenAI та інвестував десятки мільйонів доларів у молоду компанію, однак у 2018 році залишив раду директорів та заснував власну компанію xAI у 2023 році.

У лютому він зробив заявку на придбання OpenAI, спочатку спробувавши домогтися аукціону некомерційної організації, яка фактично контролює бізнес, а потім запропонувавши викупити її повністю. Заявку підтримали давні інвестори Маска, включно з “Valor Equity Partners”, “Baron Capital”, “Atreides Management”, “Vy Capital”, “8VC” та бізнесменом Арі Емануелем.OpenAI відкинула цю пропозицію, а близькі до компанії люди назвали її рекламним трюком.

Маск давно критикує намагання OpenAI перетворитися на комерційну компанію, заявляючи, що це зраджує основну місію групи. Минулого року він подав позов, щоб заблокувати цей крок. У відповідь З того часу OpenAI пом'якшила ці плани, залишивши свою некомерційну раду директорів контролювати комерційну дочірню компанію.

У судовому поданні, яке є частиною триваючого позову Маска, OpenAI закликала суд зобов'язати Meta передати документи, пов'язані з листуванням з Маском. Meta просила суд відхилити запит OpenAI, зазначивши, що Meta так і не приєдналася до заявки.