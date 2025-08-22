З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Єврокомісія уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба"

Європейська комісія перебуває у тісному контакту зі Словаччиною та Угорщиною.

Єврокомісія уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба"
Одна із станцій трубопроводу «Дружба» в Україні
Фото: cfts.org.ua

Європейська комісія уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини. Також вона перебуває в тісному контакті з обома країнами для з’ясування обставин та захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів", - повідомили у Єврокомісії.

Зазначається, що згідно з вимогами Директиви ЄС від 2009 року держави-члени мають утримувати запаси нафти на 90 днів на випадок аварійних ситуацій.

"Словаччина, і Угорщина підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації. Досі Комісія не отримувала повідомлень про вивільнення запасів від Словаччини чи Угорщини", - йдеться у повідомленні Єврокомісії. 

Також Єврокомісія уважно стежить за припиненням постачання нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", але не вбачає у цьому припиненні енергетичної небезпеки для ЄС.

У Єврокомісії додали, що отримали лист від словацької та угорської влади, і нададуть відповідь на нього в належний час.

  • Українські дрони уразили дві перекачувальні станції на території Росії. Унаслідок чого в понеділок, 18 серпня, зупинилася одна з найпотужніших нафтових артерій, що тягнеться чотири тисячі кілометрів. 
  • Трубопроводом "Дружба" нафту перекачували до Угорщини і Словаччини. Спочатку уряди цих країн звинуватили Україну в зазіханнях на їхню національну безпеку, але вже згодом повідомили, що нафтопровід нібито знову запрацював.
﻿
