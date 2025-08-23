«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСвіт

Венс заявив, що рейд ФБР у ексрадника із нацбезпеки Болтона не був помстою

Він заявив, що розслідування пов’язане з можливим зберіганням секретних документів у Болтона вдома

Венс заявив, що рейд ФБР у ексрадника із нацбезпеки Болтона не був помстою
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що п’ятничний обшук у резиденції колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона не був помстою за його політичні коментарі, спрямовані проти адміністрації Дональда Трампа.

Венса цитує The Hill

"Ми перебуваємо на дуже ранній стадії розслідування щодо Джона Болтона...Можу запевнити: на відміну від міністерства юстиції Байдена і ФБР Байдена, наші правоохоронні органи діятимуть відповідно до закону, а не керуватимуться політикою. І якщо ми вважатимемо, що посол Болтон скоїв злочин, то, звісно, справа зрештою дійде до суду", – сказав Венс. 

Останніми місяцями Болтон активно критикував зовнішню політику президента Трампа, особливо його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Його регулярні виступи на телебаченні викликали припущення, що рейд у його будинку неподалік Вашингтона був мотивований критикою дипломатичних кроків нинішньої адміністрації.

Втім, Венс відкинув такі звинувачення і заявив, що розслідування пов’язане з можливим зберіганням секретних документів у Болтона вдома. Раніше як Трампа, так і колишнього президента Байдена та представників їхніх адміністрацій уже звинувачували у неналежному поводженні з документами найвищого рівня секретності.

"Ми будемо діяти зважено, адже вважаємо: навіть якщо людина політично не згодна з нами, а може, особливо якщо не згодна – це не означає, що її треба навмання відправляти до в’язниці", – додав Венс.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що не був обізнаний із планами рейду у Болтона і не збирається втручатися в розслідування.

"Я кажу [генеральному прокурору Пем Бонді] та іншим: я не хочу знати подробиць, але ви маєте робити те, що потрібно. Я не хочу знати про це. Це й не обов’язково. Теоретично я міг би знати, міг би навіть ініціювати це. Адже я головний правоохоронний посадовець. Але я вважаю, що так краще", – додав він.

  • Федеральні агенти прийшли до будинку Болтона в штаті Меріленд о 7 ранку (14:00 за Києвом) в рамках розслідування, розпочатого за наказом директора ФБР Каша Пателя.
  • Болтона раніше звинувачували у включенні секретної інформації до його книги 2020 року «Кімната, де це сталося: мемуари з Білого дому».
  • Президент Трамп боровся за скасування публікації через включення до неї національних таємниць, стверджуючи, що Болтон порушив угоду про нерозголошення, підписану як умову його працевлаштування. Однак Трамп не зміг скасувати публікацію книги.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies