Венс заявив, що рейд ФБР у ексрадника із нацбезпеки Болтона не був помстою

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що п’ятничний обшук у резиденції колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона не був помстою за його політичні коментарі, спрямовані проти адміністрації Дональда Трампа.

Венса цитує The Hill.

"Ми перебуваємо на дуже ранній стадії розслідування щодо Джона Болтона...Можу запевнити: на відміну від міністерства юстиції Байдена і ФБР Байдена, наші правоохоронні органи діятимуть відповідно до закону, а не керуватимуться політикою. І якщо ми вважатимемо, що посол Болтон скоїв злочин, то, звісно, справа зрештою дійде до суду", – сказав Венс.

Останніми місяцями Болтон активно критикував зовнішню політику президента Трампа, особливо його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Його регулярні виступи на телебаченні викликали припущення, що рейд у його будинку неподалік Вашингтона був мотивований критикою дипломатичних кроків нинішньої адміністрації.

Втім, Венс відкинув такі звинувачення і заявив, що розслідування пов’язане з можливим зберіганням секретних документів у Болтона вдома. Раніше як Трампа, так і колишнього президента Байдена та представників їхніх адміністрацій уже звинувачували у неналежному поводженні з документами найвищого рівня секретності.

"Ми будемо діяти зважено, адже вважаємо: навіть якщо людина політично не згодна з нами, а може, особливо якщо не згодна – це не означає, що її треба навмання відправляти до в’язниці", – додав Венс.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що не був обізнаний із планами рейду у Болтона і не збирається втручатися в розслідування.

"Я кажу [генеральному прокурору Пем Бонді] та іншим: я не хочу знати подробиць, але ви маєте робити те, що потрібно. Я не хочу знати про це. Це й не обов’язково. Теоретично я міг би знати, міг би навіть ініціювати це. Адже я головний правоохоронний посадовець. Але я вважаю, що так краще", – додав він.