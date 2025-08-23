Країни Балтії відправили для потреб українських бійців понад 80 автомобілів

авто від країни Балтії для України

23 серпня із міста Каунас, що в Литві, вирушила колона автомобілів у складі Балтійського конвою – масштабної ініціативи країн Балтії на підтримку України.

Про це повідомило посольство України у Литві.

Зокрема, Литва відправила в дорогу понад 60 автомобілів для українських захисників. Разом із транспортом, що долучився з Латвії та Естонії, конвой зібрався в єдину колону з понад 80 машин. 24 серпня, у День Незалежності – авто прибудуть в Україну.

«Балтійський Конвой приурочено до двох визначних дат – 36-ї річниці Балтійського шляху та Дня Незалежності України. Ця акція вкотре доводить: Литва, Латвія та Естонія стоять поруч з Україною у боротьбі за свободу», - заявило посольство.