На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Світ

Країни Балтії відправили для потреб українських бійців понад 80 автомобілів

24 серпня авто прибудуть до нашої держави.

Країни Балтії відправили для потреб українських бійців понад 80 автомобілів
авто від країни Балтії для України
Фото: Facebook/посольство України в Литві

23 серпня із міста Каунас, що в Литві, вирушила колона автомобілів у складі Балтійського конвою – масштабної ініціативи країн Балтії на підтримку України.

Про це повідомило посольство України у Литві.

Зокрема, Литва відправила в дорогу понад 60 автомобілів для українських захисників. Разом із транспортом, що долучився з Латвії та Естонії, конвой зібрався в єдину колону з понад 80 машин. 24 серпня, у День Незалежності – авто прибудуть в Україну.

«Балтійський Конвой приурочено до двох визначних дат – 36-ї річниці Балтійського шляху та Дня Незалежності України. Ця акція вкотре доводить: Литва, Латвія та Естонія стоять поруч з Україною у боротьбі за свободу», - заявило посольство.
