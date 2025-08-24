«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСвіт

Латвійський міністр оборони і Шмигаль обговорили спільне оборонне виробництво

Міністр подякував колезі за рішення виділити 2 млн євро на закупівлю зброї.

Латвійський міністр оборони і Шмигаль обговорили спільне оборонне виробництво
міністр оборони Латвії та міністр оборони України
Фото: Денис Шмигаль у Facebook

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прибув із візитом до України. Він уже зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем. 

Шмигаль повідомив, що подякував колезі за візит у святкові дні та нещодавнє рішення уряду Латвії виділити Україні 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL – програми, за якою країни НАТО сплачують за американську зброю. 

"З паном Спрудсом обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи. Поінформували колег про поточну ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, щоб надалі стримувати ворога", – сказав Шмигаль.

Пріоритетами в співпраці з Латвією він назвав активізацію спільного виробництва. 
