Начальник Генштабу ЦАХАЛ заявив про шанс на угоду зі звільнення заручників

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замир заявив, що “є можливість укласти угоду” зі звільнення заручників, що залишилися у Смузі Гази.

Про це повідомляє BBC з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Генерал-лейтенант заявив, що “ізраїльські військові створили умови для угоди” і тепер все в руках прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Очікується, що у вівторок кабінет міністрів безпеки Ізраїлю обговорить останню пропозицію регіональних посередників, яку ХАМАС ухвалив тиждень тому.

На початку серпня в Ізраїлі відбулися масові демонстрації. Сотні тисяч людей у Тель-Авіві закликали до припинення війни в анклаві та укладання угоди про звільнення заручників, які утримують ХАМАС.

Форум заручників та зниклих безвісти сімей заявив, що Замир озвучив “те, чого вимагала більшість ізраїльтян”, включно з угодою про повернення додому всіх 50 заручників, що залишилися, 20 з яких, як вважається, живі, та припинення війни. Група планує ще один день масових протестів завтра.

BBC зазначає, що остання пропозиція посередників з Єгипту та Катару базується на тезах, висунутих посланцем США Стівом Віткоффом у червні. Вона передбачає звільнення приблизно половини заручників у два раунди протягом початкового 60-денного перемир'я. Також будуть проведені переговори щодо постійного припинення вогню.

Офіс Нетаньягу раніше заявив, що Ізраїль погодиться на угоду лише за умови, що “всі заручники будуть звільнені одним махом”.

Цими вихідними Ізраїль продовжував свій план захоплення міста Газа, літаки та танки обстріляли частини міста.Нетаньягу пообіцяв перемогти ХАМАС та відкидає критику щодо своїх планів розширення війни з боку міжнародної спільноти та самого Замира.