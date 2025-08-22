Нетаньяху наказав розпочати переговори щодо звільнення всіх заручників та припинення війни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він “дав вказівку розпочати негайні переговори” щодо звільнення “всіх заручників” у Газі.
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Ми перебуваємо на стадії вирішальної перемоги. Я сьогодні прибув до дивізії Гази, щоб схвалити плани, які Армія оборони Ізраїлю представила мені та міністру оборони, щодо взяття під контроль міста Газа та перемоги над ХАМАС”, - сказав Нетаньяху.
Він наголосив, що доручив розпочати переговори щодо припинення війни на умовах, прийнятних для Ізраїлю.
“Ці дві речі – поразка ХАМАС та звільнення всіх наших заручників – йдуть рука об руку”, – підкреслив Нетаньяху.
Він додав, що дуже цінує мобілізацію резервістів і регулярної армії “заради цієї життєво важливої місії».
- 20 серпня речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю розпочала вторгнення в місто Газа.
18 серпня терористичне угруповання ХАМАС повідомило єгипетським та катарським посередникам про згоду із запропонованою угодою щодо припинення вогню та заручників.
- 6 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив про намір армії оборони країни взяти під повний контроль Смугу Гази.