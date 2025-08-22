На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Нетаньяху наказав розпочати переговори щодо звільнення всіх заручників та припинення війни

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що країна “перебуває на стадії вирішальної перемоги”.

Нетаньяху наказав розпочати переговори щодо звільнення всіх заручників та припинення війни
Біньямін Нетаньяху
Фото: скриншот відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він “дав вказівку розпочати негайні переговори” щодо звільнення “всіх заручників” у Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Ми перебуваємо на стадії вирішальної перемоги. Я сьогодні прибув до дивізії Гази, щоб схвалити плани, які Армія оборони Ізраїлю представила мені та міністру оборони, щодо взяття під контроль міста Газа та перемоги над ХАМАС”, - сказав Нетаньяху.

Він наголосив, що доручив розпочати переговори щодо припинення війни на умовах, прийнятних для Ізраїлю.

“Ці дві речі – поразка ХАМАС та звільнення всіх наших заручників – йдуть рука об руку”, – підкреслив Нетаньяху.

Він додав, що дуже цінує мобілізацію резервістів і регулярної армії “заради цієї життєво важливої місії».
