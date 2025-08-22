Нетаньяху наказав розпочати переговори щодо звільнення всіх заручників та припинення війни

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що країна “перебуває на стадії вирішальної перемоги”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він “дав вказівку розпочати негайні переговори” щодо звільнення “всіх заручників” у Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Ми перебуваємо на стадії вирішальної перемоги. Я сьогодні прибув до дивізії Гази, щоб схвалити плани, які Армія оборони Ізраїлю представила мені та міністру оборони, щодо взяття під контроль міста Газа та перемоги над ХАМАС”, - сказав Нетаньяху.

Він наголосив, що доручив розпочати переговори щодо припинення війни на умовах, прийнятних для Ізраїлю.

“Ці дві речі – поразка ХАМАС та звільнення всіх наших заручників – йдуть рука об руку”, – підкреслив Нетаньяху.

Він додав, що дуже цінує мобілізацію резервістів і регулярної армії “заради цієї життєво важливої місії».