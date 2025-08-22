На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Трамп заявив, що не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

"Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин".

Трамп заявив, що не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна
Ілюстративне фото
Фото: cbsnews.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб відбулась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, щоб побачити, "що в них вийде", але він волів би "не бути там".

Про це він сказав журналістам під час візиту у Народний дім у Вашингтоні, округ Колумбія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там", — сказав Трамп.

"Я б волів, щоб вони зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно. Я думав, що ця війна буде десь посередині за рівнем складності, а виявилося, що вона найважча", - додав президент США.

  • Росія наполягає на територіальних поступках України, відмові від НАТО, захисті російської мови і РПЦ та її структур.

  • Європейські союзники обіцяють продовження підтримки Києва, наголошують на територіальній цілісності нашої держави та погрожують новими санкціями Москві.

  • Трамп відмовляється бачити Україну в НАТО і обіцяє гарантії безпеки, щоправда, без конкретики. Детальніше про перебіг останніх перемовин президентів України і США читайте у матеріалі LB.ua.

  • Тим часом висловила готовність стати майданчиком для переговорів Швейцарія і навіть пообіцяла не арештовувати Путіна попри Римський статут.
