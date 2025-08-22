Трамп заявив, що не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

"Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин".

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб відбулась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, щоб побачити, "що в них вийде", але він волів би "не бути там".

Про це він сказав журналістам під час візиту у Народний дім у Вашингтоні, округ Колумбія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там", — сказав Трамп.

"Я б волів, щоб вони зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно. Я думав, що ця війна буде десь посередині за рівнем складності, а виявилося, що вона найважча", - додав президент США.

19 серпня речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт повідомила про згоду російського диктатора Путіна зустрітись з президентом України Зеленським. При цьому Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві.