Трамп заявив, що не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб відбулась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, щоб побачити, "що в них вийде", але він волів би "не бути там".
Про це він сказав журналістам під час візиту у Народний дім у Вашингтоні, округ Колумбія, передає "Інтерфакс-Україна".
"Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там", — сказав Трамп.
"Я б волів, щоб вони зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно. Я думав, що ця війна буде десь посередині за рівнем складності, а виявилося, що вона найважча", - додав президент США.
- 19 серпня речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт повідомила про згоду російського диктатора Путіна зустрітись з президентом України Зеленським. При цьому Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві.
-
Росія наполягає на територіальних поступках України, відмові від НАТО, захисті російської мови і РПЦ та її структур.
-
Європейські союзники обіцяють продовження підтримки Києва, наголошують на територіальній цілісності нашої держави та погрожують новими санкціями Москві.
-
Трамп відмовляється бачити Україну в НАТО і обіцяє гарантії безпеки, щоправда, без конкретики. Детальніше про перебіг останніх перемовин президентів України і США читайте у матеріалі LB.ua.
-
Тим часом висловила готовність стати майданчиком для переговорів Швейцарія і навіть пообіцяла не арештовувати Путіна попри Римський статут.