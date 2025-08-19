Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві

Таку пропозицію Путін озвучив у бесід з лідером США у понеділок.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести можливу зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Така ж пропозиція була і для Дональда Трампа, пишуть The Guardian і «Європейська правда» з посиланням на NYT i AFP.

18 серпня Путін у телефонній розмові із Трампом говорили про можливість двосторонньої зустрічі лідерів України і РФ, а також тристоронньої зустрічі за участю американського президента.

Російський диктатор як місце зустрічі запропонував Москву. Трамп ввічливо відмовив. Також Путін додав, що і Зеленський у відповідь сказав «ні».

Також очільник Кремля у розмові з американським президентом сказав, що Трампу не обов'язково приїжджати на зустріч Путіна і Зеленського.