Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві

Таку пропозицію Путін озвучив у бесід з лідером США у понеділок.

Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести можливу зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Така ж пропозиція була і для Дональда Трампа, пишуть The Guardian і «Європейська правда» з посиланням на NYT i AFP.

18 серпня Путін у телефонній розмові із Трампом говорили про можливість двосторонньої зустрічі лідерів України і РФ, а також тристоронньої зустрічі за участю американського президента.

Російський диктатор як місце зустрічі запропонував Москву. Трамп ввічливо відмовив. Також Путін додав, що і Зеленський у відповідь сказав «ні».

Також очільник Кремля у розмові з американським президентом сказав, що Трампу не обов'язково приїжджати на зустріч Путіна і Зеленського.

  • Цими днями відбуваються інтенсивні перемовини за участі президентів США, України і РФ, а також лідерів ЄС. 
  • Росія наполягає на територіальних поступках України, відмові від НАТО, захисті російської мови і РПЦ та її структур.
  • Європейська союзники обіцяють продовження підтримки Києва, наголошують на територіальній цілісності нашої держави та погрожують новими санкціями Москві.
  • Трамп відмовляється бачити Україну в НАТО і обіцяє гарантії безпеки, щоправда, без конкретики. Детальніше про перебіг останніх перемовин президентів України і США читайте у матеріалі LB.ua.
  • Тим часом висловила готовність стати майданчиком для переговорів Швейцарія і навіть пообіцяла не арештовувати Путіна попри Римський статут.
