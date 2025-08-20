Апеляція ВАКС відмовилася змінювати «запобіжку» ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі

Крупа перебуватиме наразі під вартою до 7 вересня.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупу.

Як повідомила пресслужба АП, 20 серпня Апеляційна палата залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 10 липня.

Тоді суддя продовжив Крупі тримання під вартою до 7 вересня з альтернативою внесення 56 млн грн застави.

Справа Тетяни Крупи