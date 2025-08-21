На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Операція «Опікун»: ще 37 осіб отримали підозру за ухилення від служби

10–15% довідок від медкомісій є фіктивними, заявляють правоохоронці.

Операція «Опікун»: ще 37 осіб отримали підозру за ухилення від служби
затримання ухилянтів
Фото: Нацполіція

У межах четвертого етапу операції «Опікун» ще 37 осіб отримали підозру у використанні фіктивних документів для ухилення від військової служби.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними слідства, основна схема полягала у поданні до військових частин та територіальних центрів комплектування довідок про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. Серед підозрюваних – чоловіки мобілізаційного віку та чинні військовослужбовці.

Наразі в Україні десятки тисяч чоловіків мають відстрочку від мобілізації на підставі рішень медичних комісій. Правоохоронці перевіряють законність цих документів і встановили, що 10–15% довідок є фіктивними.

«Під час перевірок з’ясовується, що “хворі” чоловіки чи їхні рідні не зверталися до медичних закладів, лікування та обстеження не проходили, або за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди», – повідомили в Нацполіції.

Загалом за результатами всіх етапів операції «Опікун» підозру отримали понад 70 осіб.

Слідчі продовжують збір доказової бази, аби притягнути до відповідальності всіх учасників схеми. За чинним законодавством за такі дії передбачено до 10 років позбавлення волі.
Теми: , ,
