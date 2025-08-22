Уже тиждень у транзитному шелтері в Павлограді Дніпропетровської області фіксують рекордну кількість евакуйованих людей з Покровського напрямку. Оскільки ресурсів хабу недостатньо, у Дніпропетровській і Харківській областях запрацювали ще два транзитні шелтери. Проте проблема з перевантаженням транзитних центрів значно глибша. Яка ситуація нині і чому, дізнавалася Ксенія Новицька спеціально для LB.ua.

Фото: надано Павлоград Карітас України

Транзитний шелтер у Павлограді — це хаб різних громадських організацій, які евакуйовують людей з Покровського напрямку. За інформацією Альони Логвиненко, менеджерки з комунікацій проєкту Emergency Appeal міжнародного благодійного фонду «Карітас України», у центрі обладнали 113 місць для одночасного тимчасового перебування людей.

Тут їх годують гарячою їжею, дають набір для гігієни, аби прийняли душ, ⁠⁠розміщують на ночівлю в загальному залі. Окрім того, допомагають психологічно і юридично. Далі людей перевозять углиб країни — до інших центрів, житла, яке родина знайшла самостійно, чи до родичів.

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Евакуйованих значно побільшало

До середини серпня потужностей шелтеру вистачало, щоб приймати евакуйоване населення. Проте через погіршення ситуації на фронті стрімко зросла кількість евакуйованих мешканців з Покровського напрямку.

«З двадцятих чисел серпня через хаб у Павлограді на день проходили 478 людей. Хоча до липня цього року максимальна кількість людей була 100–150 людей. А ще раніше — 35–40 людей. Іноді поставало питання навіть про закриття центру. Тобто ви бачите, як змінилася ситуація. І ми передбачаємо, що далі може бути ще більше людей, які потребуватимуть нашої допомоги», — сказала Альона.

Волонтери почали працювати цілодобово, відкрили ще одну польову кухню. Коли місць для ночівлі стало не вистачати, людей клали в дитячі кімнати, у кризові центри. Згодом довелося розгорнути ще намети, де вони спали просто на матрацах, поки волонтери шукали ліжка і додаткові місця.

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Переважно вразливі категорії

Як розповів Валентин Бебик, директор департаменту дистрибуції гуманітарної допомоги міжнародного благодійного фонду «Карітас України», нині основна частина населення, яке евакуюють із зони активних бойових дій, — це люди з інвалідністю, похилого віку, самотні. Ба більше, їх привозять у дуже поганому фізичному та психологічному стані.

«Люди були змушені ховатися в підвалах по декілька тижнів. Без нормального харчування, доступу до медицини та в постійному стресі. Приїжджаючи сюди, вони ледь стоять на ногах. Наші волонтери надають їм усю необхідну допомогу, проте надалі більшість з них усе одно потребує спеціального догляду», — каже він.

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Немає житла для ВПО

Причиною затримки в шелтері, через що він перевантажений, є вкрай погана ситуація з розміщенням людей з інвалідністю далі від прифронтових територій. За словами Валентина, їх просто нікуди везти далі, тож вони змушені жити у транзитному центрі по кілька тижнів.

«Лише декілька днів тому вперше в транзитний центр приїхали представники влади. Зустріч, на щастя, виявилася продуктивною, тому протягом пари днів почали роботу ще два транзитні шелтери у Дніпропетровській і Харківській областях, де люди зможуть перебувати два-три дні. Також за сприяння влади деякі центри тимчасового розміщення відкрили свої двері, що дало змогу розвантажити наш центр», — сказав Валентин Бебик.

Але проблема насправді більша, ніж відкриття нових центрів для евакуації. Валентин каже, що людей треба десь селити, їм потрібне житло, і волонтери не можуть робити це. Саме влада та місцеве самоврядування мають урегулювати це питання в найкоротший термін, адже оцінки потреб говорять про те, що житлове питання стоїть гостро.

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Обіцяють створити тисячі місць

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, яка приїздила цими днями до Павлограда, повідомила у фейсбуці: щоб розвантажити центр, відкривають нові транзитні пункти у Лозовій і Волоському.

«До кінця місяця в 15 областях і Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних груп населення. Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам — від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими. Наше завдання — щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням "куди їхати". Люди повинні отримати захист і підтримку», — написала Свириденко.

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України

Фото: надано Павлоград Карітас України