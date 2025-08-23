У Мукачеві рятувальники ліквідували пожежу, спричинену обстрілом РФ

Наразі там розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.

Рятувальник на ліквідації пожежі у Мукачеві

Сьогодні, 23 серпня, станом на 08:00 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на заводі у Мукачеві, яку спричинив ракетний обстріл РФ.

Про це повідомили у ДСНС.

"Ліквідовано пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м після ворожого обстрілу. Станом на 08:00 вогонь ліквідовано", – зазначили рятувальники.

Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.

Для ліквідації пожежі залучили 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.