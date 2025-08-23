У Мукачеві рятувальники ліквідували пожежу, спричинену обстрілом РФ

Сьогодні, 23 серпня, станом на 08:00 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на заводі у Мукачеві, яку спричинив ракетний обстріл РФ.
Про це повідомили у ДСНС.
"Ліквідовано пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м після ворожого обстрілу. Станом на 08:00 вогонь ліквідовано", – зазначили рятувальники.
Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.
Для ліквідації пожежі залучили 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.
- У завод, на якому виготовляли побутові прилади, поцілили дві ракети типу Калібр о 04:40. У результаті атаки постраждала 21 людина. Поранені є працівниками заводу.
- Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що постраждав завод FLEX, на якому виробляти побутову електроніку, зокрема кавові машинки.
- Влада Закарпатської області виділить фінансування на відновлення атакованого росіянами американського заводу.
- Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно розповів, що висловив “незадоволення” Путіну атакою РФ на американський завод електроніки у Мукачево.