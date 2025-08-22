На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаПолітика

Трамп висловив незадоволення російською атакою на американський завод у Мукачеві

Також Трамп наголосив, що за 2 тижні "стане зрозуміло" щодо можливостей завершити війну Росію проти України.

Трамп висловив незадоволення російською атакою на американський завод у Мукачеві
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно розповів, що висловив “незадоволення” Путіну атакою РФ на американський завод електроніки у Мукачево, передає Суспільне.

"Ні, я не задоволений нічим, що стосується цієї війни. Нічим. Зовсім не задоволений. Побачимо, що буде далі. Думаю, протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, як все буде розвиватися. І мені краще бути дуже задоволеним", — заявив Трамп.

Він наголосив, що за два тижні "стане зрозуміло" щодо можливостей завершити російсько-українську війну, і тоді він “обере один із двох шляхів”.

Які саме це будуть шляхи, президент США не уточнив.

Трамп додав, що розмірковує над своєю присутністю на можливій зустрічі президента України Зеленського та очільника Росії Путіна.

"Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Тому я маю бути там. Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", - зазначив Трамп.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб відбулась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, щоб побачити, "що в них вийде", але він волів би "не бути там".
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies