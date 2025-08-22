Трамп висловив незадоволення російською атакою на американський завод у Мукачеві

Також Трамп наголосив, що за 2 тижні "стане зрозуміло" щодо можливостей завершити війну Росію проти України.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно розповів, що висловив “незадоволення” Путіну атакою РФ на американський завод електроніки у Мукачево, передає Суспільне.

"Ні, я не задоволений нічим, що стосується цієї війни. Нічим. Зовсім не задоволений. Побачимо, що буде далі. Думаю, протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, як все буде розвиватися. І мені краще бути дуже задоволеним", — заявив Трамп.

Він наголосив, що за два тижні "стане зрозуміло" щодо можливостей завершити російсько-українську війну, і тоді він “обере один із двох шляхів”.

Які саме це будуть шляхи, президент США не уточнив.

Трамп додав, що розмірковує над своєю присутністю на можливій зустрічі президента України Зеленського та очільника Росії Путіна.

"Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Тому я маю бути там. Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", - зазначив Трамп.