​Зеленський і прем’єр Нідерландів обговорили інвестиції в українське оборонне виробництво

Президент заявив, що в найближчі дні будуть напрацювання щодо гарантій безпеки для України.

Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Ішлося про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні, а також про спільні проєкти, інвестиції в українське оборонне виробництво.

«Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом», - додав Зеленський.

Він повідомив, що також зі Схоофом обговорили гарантії безпеки.

«Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки», - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що нині є «реальний шанс закінчити цю війну», але РФ цього не хоче.

«Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання», - зазначив Зеленський.