МЗС: застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій та радимо не провокувати Сили оборони України

МЗС прокоментувало військові навчання ОДКБ ("Взаємодія-2025", "Пошук-2025", "Ешелон-2025"), та спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2025", які заплановані на території Білорусі.

“З 2022 року Республіка Білорусь є співучасницею злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній загарбницькій війні проти України”, - нагадали в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але і для Польщі, держав Балтії та всієї Європи. Крім того, така співпраця перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

МЗС України закликало партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

“Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021", - нагадали дипломати, і застерегли Мінськ від необдуманих провокацій, а також порадили зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України.

“Наголошуємо, що Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити в мирі, маємо спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє – у європейській сім’ї народів”, - підсумували в МЗС.

У Білорусі анонсували навчання ОДКБ "Взаємодія-2025", які мають пройти у вересні.

В маневрах візьмуть участь понад 5 тис. військовослужбовців та близько 1 тис. одиниць військової техніки, які вже розгортаються на полігонах.

Увересні Росія та Білорусь розпочнуть військові навчання "Захід-2025". У НАТО прогнозують, що через катастрофічні втрати в Україні участь у маневрах візьмуть у 2-3 рази менше військових, ніж до повномасштабного вторгнення, а сценарій нападу Росії на Альянс під час чи після навчань вважають нереальним.