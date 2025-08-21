Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через ракетні та дронові удари по Україні

У документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною.

МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Посольства Російської Федерації в Литовській Республіці через російські ракетні та дронові удари по Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

Тимчасовому повіреному у справах Росії в Литві вручили ноту протесту щодо останніх ракетних ударів та ударів бойових безпілотників по Україні.

У ноті зазначається, що продовження терору проти України збройними силами Росії, в той час, коли Європа та США докладають величезних зусиль для припинення війни та домовленості про тривалий мир, чітко демонструє, що РФ не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України.

Також у документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною та спрямована виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових санкцій Заходу.