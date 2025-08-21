З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через ракетні та дронові удари по Україні

У документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною.

Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через ракетні та дронові удари по Україні
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Посольства Російської Федерації в Литовській Республіці через російські ракетні та дронові удари по Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

Тимчасовому повіреному у справах Росії в Литві вручили ноту протесту щодо останніх ракетних ударів та ударів бойових безпілотників по Україні.

У ноті зазначається, що продовження терору проти України збройними силами Росії, в той час, коли Європа та США докладають величезних зусиль для припинення війни та домовленості про тривалий мир, чітко демонструє, що РФ не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України. 

Також у документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною та спрямована виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових санкцій Заходу.
