Кая Каллас: запропоновані поступки України землями – це пастка Путіна

Вона наголосила на важливості надійних і потужних гарантій безпеки для України. 

Кая Каллас: запропоновані поступки України землями – це пастка Путіна
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерегла від тиску на Україну щодо відмови від територій на користь Росії в рамках майбутньої мирної угоди.

Про це вона сказала в інтерв’ю програмі BBC Today, яке пройшло після переговорів у Білому домі.

Кая Каллас заявила, що дозволити Росії утримати українські території – це "пастка, в яку Путін хоче нас завести".

Дипломатка, яка перебуває у "списку розшукуваних" Кремля, також наголосила на важливості надійних і потужних гарантій безпеки для України. Вона визнала, що наразі немає "конкретних кроків" щодо створення сили стримування.

"Найсильніша гарантія безпеки – це сильна армія України", – сказала вона, підкресливши, що гарантії мають бути "не лише на папері".

За її словами, саме країни "коаліції охочих" мають визначити, що саме вони готові надати, і наразі незрозуміло, у якій формі ці сили можуть діяти.

Стосовно саміту на Алясці Каллас заявила, що Путін отримав "усе, що хотів", і це вплине на його бажання домовлятися про мир.

"Його так урочисто прийняли, і він домігся відсутності нових санкцій – чого також прагнув. Путін просто сміється, він не припиняє вбивства, а лише посилює їх", – сказала Каллас і додала, що "ми забуваємо, що Росія не зробила жодної поступки".

Каллас зазначила, що ЄС уже підготував 19-й пакет санкцій, щоб змусити Кремль до подальших переговорів.
